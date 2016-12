AidezMoiSVP.ca aide les ados à bloquer la propagation de photos et de vidéos à caractère sexuel et les accompagne en cours de route. Tu as des problèmes ou quelqu’un que tu connais a des problèmes à cause d’un incident d’autoexploitation juvénile? Tu trouveras ici des conseils pour faire face à la situation et #changerlhistoire.